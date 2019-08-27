網友留言。（圖片翻拍自新聞噹噹噹臉書）

鴻海創辦人郭台銘到底參不參選2020，牽動藍綠兩黨敏感神經！有綠媒老董表示，因為郭的隱藏，造成國民黨總統參選人韓國瑜的民調呈現自由落體持續下滑，已到20-25%之間，只要郭真的參選，韓就壽終正寢！對於老董言論，網怒轟根本是鬼扯蛋！

吳子嘉在政論節目《新聞噹噹噹》表示，他認為郭柯王三人未來發展，目前三人還在磨合當中，從事後王金平的發言可發現，王對柯文哲部分態度就偏向保留。

吳子嘉認為，以目前的態勢來看，是對國民黨不利的，韓國瑜現在是自由落體不斷下降，且看起來跌勢快要觸底，他從韓民調來看，大概在20-25%之間，有很強的抗跌性，這跟韓粉沒有關係，而是國民黨本身的基本盤就是這麼強。

吳子嘉指出，郭台銘現在保持很神秘，選或不選，每天都有版面，這就會產生一個能量，逼得韓國瑜的民調下滑。所以郭台銘保持神祕的結果，就會造成韓國瑜民調下滑，這個態勢就對郭台銘非常有利。

吳子嘉建議，現在郭28日要去沙烏地阿拉伯，郭還可以考慮去莫斯科還是北極都可以。郭現在跑的越遠，越搞神秘，對他選情越有幫助。郭一路玩到9月27日，突然上午10 點出現在中選會登記，變成一個震撼彈，到時韓的民調跌破20%，韓國瑜就壽終正寢！當然這對郭而言，是最理想的劇情張力。吳子嘉接著談到柯文哲，他稱如果郭台銘沒有選，那柯文哲必定會選，100%保證！

對於吳子嘉的觀點，得知消息的網友表示，根本是「扯蛋的節目！沒根據，沒來由，沒水準，根本不要再聽，再看才是最聰明的」、「這個吳是扶龍王，可以再扯一點」、「你青菜講講，我青菜聽聽」、「郭台銘出來選會兵敗如山倒。（邪不勝正）」！

(中時電子報)