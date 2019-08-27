台中市市政會議移師大雅區公所舉行，盧秀燕宣布一級主管異動後，並要求團隊所有首長全力以赴、有感施政。（王文吉攝）

原台中市研考會主委曾能汀由政務官回任文官。（王文吉攝）

原台中市經發局長高禩翔調任工策會總幹事。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕上任8個月，27日在市政會議宣布首波一級主管人事異動名單，共有5位局處首長從外借將，包括東海大學副教授彭懷真、新北市前經發局長張峯源、媒體人黃國瑋等，分別接掌社會局、經濟發展局、新聞局，另外2位副祕書長由前台中市副市長黃國榮及前桃園縣新聞處長朱康震接任。

在市政會議開始前，盧秀燕語重心長表示，我們是台中市民的公僕，市民的事情就是我們的事情，我們一定要把市政做好。她上任8個多月，許多承諾都一一兌現，包括老人健保補助、擴大升級0到6歲補助、強力整治空汙、大台中國際會展中心動工，下月綠美圖也要動工，為了拚經濟，6、7、8月舉辦購物節成效良好。

盧秀燕話鋒一轉說，即使做了這麼多，兌現這麼多政見，還是不夠，即使如此，為了台中，我們不只要好還要更好，因為要更好，「所以我在此宣布市政團隊將進行我上任以來小內閣局部人事改組。」

社會局長將由東海大學副教授彭懷真接任，經發局長將由前新北市經發局長張峯源接任，新聞局長將由媒體出身、擔任過記者主播的黃國瑋接任，2位副祕書長分別由駐蒙古代表黃國榮及前桃園縣新聞處長朱康震接任

原經發局長高禩翔調任工策會總幹事，原社會局長李允傑調任顧問，原研考會主委曾能汀由政務官回任文官，原新聞局長吳皇昇調任研考會主委，並請人事處啟動相關人事作業。

盧秀燕說，這次台中小內閣的人事改組，是重磅整軍，整軍的目的是為了加速台中市的市政改合和建設，民調代表民意，身為台中市長我們當然要重視民調、民意，與其說是重磅整軍，如果我們沒有把市政工作做好，我心重的遺憾和壓力，何止重磅可以形容。

盧秀燕表示，接下來的台中市政團隊一定要調整為戰鬥團隊，每一天都像要打仗，一定要大力、大步的改革前進，這個團隊守護的是大台中，是要捍衛每位台中市民。

盧秀燕最後說，希望市政團隊調整之後，所有的同仁、所有的首長全力以赴、有感施政，不但新的市政團隊要讓人家耳目一新，而且台中市的市政也要迅速脫胎換骨，徹底實踐富強台中市、富市台中、新好生活。

(中時 )