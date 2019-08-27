香港《逃犯條例》示威持續，香港行政長官林鄭月娥今上午表示，構建對話平台的工作仍在進行中，她指司長們也樂於參與由民間自發的對話平台。他也再次表明，不成立獨立調查委員會是政府立場，不是有警隊人士有抗拒才不成立，理由是監警會已有獨立性，不用再成立獨立委員會。

據港媒綜合報導，林鄭月娥出席行政會議前又批評日前的反對修訂《逃犯條例》示威暴力升級，出現用有致命風險的武器襲警，情況越演越烈，而且示威發生在不同地區，偏離申請集會的地點，令市民人心惶惶。

她強調，對暴力為零容忍，也不分顏色，警方會一視同仁地嚴正跟進。她強調，政府仍有信心能處理現時在香港發生的紛爭，而警方處理示威活動時，仍是沿用最低武力。

林鄭月娥批評有暴力示威者目無法紀，強調暴力不能解決問題，社會也不能美化暴力。她表明，建構對話平台，開展對話，不代表縱容暴力，會尋求和解。

(旺報 )