日本「桌球天后」樂嫁台灣「桌球王子」江宏傑，結婚生子後隨夫定居台灣，成了完完全全的台灣媳婦，而雖然已經是兩個孩子的媽，然從夫妻倆在社群分享的生活點滴可以發現，兩人感情仍甜蜜到閃瞎眾人，福原愛甚至在老公的愛與呵護下，呈現「逆生長」狀態，變瘦又變可愛，讓人直呼人生有夠完美！

而福原愛除了開通臉書及微博，也開始玩IG，昨難得擺脫人妻、人母身分，換上熱褲、高跟鞋，曬出一雙纖細白嫩美腿，讓人直呼驚豔，而她似乎也很跟得上話題熱潮，知道女星曾之喬很自豪家裡有「神奇電梯」，常曬出電梯奇蹟自拍美照，福原愛也跟風，在電梯來了張自拍。

只見福原愛面朝電梯鏡子站著，右手拿相機置於右胸前自拍，穿了白色合身包袖上衣與紅裙的她，歪著頭微笑入鏡，感想是：「學喬喬在電梯裡拍照，好像很難，妳好厲害」，然網友卻覺得愛醬這張自拍照盡顯豐滿美胸好本錢，根本好極了，「怎麼可以美成這樣」、「女大生」。

(中時電子報)