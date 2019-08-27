北教大飛盤隊為體表會的表演演練準備。（體育署提供）

提到飛盤，可能會想到童年時在公園玩耍的場景，今年SUPER STAR體育表演會，其中一個表演項目就是你我皆能玩的飛盤。由台北教育大學、台灣師範大學及清華大學3校好手，藉由每一個專業動作，精心設計的橋段，在小巨蛋舞台帶給觀眾精彩的視覺饗宴。

今年的表演編排將以外太空情境為主題，設計各式各樣的動作，並且搭配小巨蛋舞台地屏特效，展現不同層次的美感。相較於上次的體表會，這次增加了戲劇的元素，利用飛盤交織出高張力的演出。除了有丟和接的動作外，還會有擊破、閃躲、穿越呼拉圈，以及一些特殊的橋段，值得大家期待。

參與本次體育表演會飛盤演出的隊員。（體育署提供）

曾嘉琪、陳彥廷、張智祈是今年小巨蛋飛盤表演的負責人，三位選手皆是北教大飛盤隊的成員。曾嘉琪過去的專長是籃球，直到大學的時候才接觸飛盤這項運動。她表示，飛盤跟籃球是相當類似的運動，有進攻戰術也有防守戰術，對籃球專長的她來說，很快就可以適應，在場上得到自信心。

曾嘉琪說：「飛盤這項運動其實失誤率很高，並不是一直練一直練就會成功的東西。」要把設計的表演內容100%呈現出來，是很不容易的一件事，希望當天能順利完成每一個動作。

另一位負責人張智祈指出：「和平常練習、比賽不同的是，這次的體表會要演戲，會有較大的肢體動作。」面對這次的挑戰，他既是緊張又期待，期待這次的表演能讓觀眾嘆為觀止，讓大家知道原來飛盤這項看似輕鬆的運動，不但可以展現高難度的技巧，也可以帶來震撼的視覺享受。

就讀台師大碩士班二年級的余義箴表示「沒有在這麼大的舞台表演過，很榮幸有這樣的機會。」她表示，其實在國外、歐美地區，飛盤是非常熱門的運動項目，甚至在有些地方的體育課中，飛盤項目是要經由甄選才能接受課程教學，希望藉由體表會的演出，讓更多觀眾了解到這項運動的全貌。

108年「SUPER STAR體育表演會」將於9月21日登上小巨蛋舞臺，想要一睹飛盤選手們帶來的精湛演出嗎，記得鎖定體表會的演出。更多資訊請搜尋i運動資訊平台FB粉絲團（https://www.facebook.com/isports.sa.gov.tw）。

(中時電子報)