台中豪宅驚魂 母抱4歲子墜樓雙亡 10:432019/08/27 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警消到場救援，母子倆已明顯死亡。（馮惠宜攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市清晨6點多英才路一處豪宅發生39歲女子抱4歲幼童墜樓意外，警消獲報到場救援發現兩人已明顯死亡，警方正封鎖現場手調查原因。 台中市消防局上午獲報英才路這處豪宅有民眾墜樓，經了解39歲黃姓女子是和4歲兒子是從21樓墜落，目前調查無外力介入。 位於北區這棟豪宅一年多前才落成，據悉黃女與兒子就住在裏頭，發生這樣的不幸，鄰居都表震驚，警方也正了解其墜樓原因。 (中時 ) #豪宅 #台中 #發現 #死亡 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 大安區豪宅密度 笑傲全台 04:102019/08/23 財經要聞 國泰人壽 推出七張健走保單 04:102019/08/23 投資理財 尪與小三xx卻告不成 原因竟是…… 07:372019/08/23 社會 對軍公教釋憲結果遺憾 國民黨將助相關團體保障權益 18:362019/08/23 政治 年改釋憲 韓競總：御用大法官也成選舉機器 19:082019/08/23 政治 白鹿颱風午登陸 中市設三級應變中心全力戒備 15:002019/08/24 生活 白鹿強風吹倒北投路樹 小客車遭砸凹 14:502019/08/24 社會 正妹女警揚威國際 世界警消運動會奪3金1銅 16:382019/08/24 生活 歷史頭一遭！台中首次與紐西蘭影委會官方交流 15:392019/08/26 生活 去年姊姊才溺斃 6歲童隨父烏來捕魚又失蹤 16:532019/08/26 社會 社會熱門新聞 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 台中豪宅驚魂 母抱4歲子墜樓雙亡 - 社會 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 獨》氣炸！移民署電腦大當機 世界夢號4千多人困高雄港 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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