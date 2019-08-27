台中市清晨6點多英才路一處豪宅發生39歲女子抱4歲幼童墜樓意外，警消獲報到場救援發現兩人已明顯死亡，警方正封鎖現場手調查原因。

台中市消防局上午獲報英才路這處豪宅有民眾墜樓，經了解39歲黃姓女子是和4歲兒子是從21樓墜落，目前調查無外力介入。

位於北區這棟豪宅一年多前才落成，據悉黃女與兒子就住在裏頭，發生這樣的不幸，鄰居都表震驚，警方也正了解其墜樓原因。

(中時 )