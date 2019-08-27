警方在破工寮找到老翁。（呂妍庭翻攝）

警方在破工寮找到老翁

嘉義縣中埔鄉頂六派出所日前凌晨1點多接獲遠在新竹的民眾報案，指家中86歲爺爺沒睡在床上，擔心他發生意外，拜託警方前往查看，員警趕到老翁家中遍尋不著人，又見老翁平常使用的助行器沒帶走，直覺判斷走不遠，經一番搜索，終於在一間破工寮找到昏倒在大片積水中的老翁，趕緊將人送醫，所幸無大礙。

頂六派出所所長陳宏甲、警員陳性瑤、黃思惟23日凌晨1點多，接到老翁孫子報案，說他從遠端監視器沒看到阿公睡在床上，因母親上晚班，家中沒有其他親屬，懷疑行動不便的爺爺可能跌倒在家中其他區域，請警方前往了解，因頂六所的員警對許姓老翁情況略知一二，怕他有生命安全之虞，陳宏甲立刻動員全所員警全力搜尋許翁，結果在住家未發現人影，只找到助行器。

獲報趕回家的家屬向員警表示，老翁年老行動不便，沒有助行器輔助根本走不遠，員警立刻研判許翁應還在附近不遠處，立即以老翁住家為中心，實施同心圓式搜索周邊沿線道路、田園找人，同時調閱錄影監視器，分析研判老翁的路徑，經過一番地毯式漏夜搜救，凌晨3點左右，終於在老翁家附近一間雜草叢生，破破爛爛的工寮尋獲已昏厥在地的許翁。

警方立即上前查看老翁是否有生命跡象，所幸老翁只是體虛，又困又累才倒在滿是積水的地上，為求謹慎警方仍通報消防救護人員到場協助把人送醫，家屬事後透露，老翁有失智情況，連他自己也不知道為何會大半夜出門，至於為何會進入破工寮？早年以生產菸草為業的老翁說他以為工寮是年輕時工作的菸樓，才會進入休息，而警方的積極作為，也讓家屬再三表示感謝。

(中時 )