「北漂媽媽」潘金英之前臉書發文挺韓選總統。(圖/翻攝自潘金英臉書)

潘金英去年曾上中天政論痛罵民進黨挺韓。（圖／擷取自中天）

由綠轉藍、一路挺韓國瑜的北漂媽媽潘金英，4月正式公開表態參選高雄市第四選區立委，但未獲國民黨提名。原先堅定挺韓選總統的她，昨日在政論節目改口黑韓，大批韓沒有把高雄市民放在心上。也是由綠轉藍的挺韓大將陳清茂在臉書說「聽到潘女士說話我吐了，韓國瑜真的很棒，讓這些人現出原形。」

4月時，潘金英正式公開表態參選高雄市第四選區立委。潘金英當時強調，要替高雄做事，除了市長，中央更必須有人支援。不論韓國瑜未來選不選總統，她都會參選到底，替高雄人爭取福利。但國民黨高雄市黨部，6月公布民調時，出線的是徐慶煌，民調結果58.594％擊敗對手出線。

從民進黨倒戈挺韓的「北漂媽媽」潘金英，昨日又倒戈改痛批高雄市長韓國瑜，她在《關鍵時刻》上說，到現在北漂的孩子沒回來，結果韓國瑜卻要去北漂選總統了，甚至直言，「他沒有把高雄市民放在心上」。

潘金英批，8月11號的時候，利奇馬颱風造成高雄偏鄉的桃源區、那瑪夏區那邊下大雨，造成道路的坍方，以及偏鄉地區必須遷村，「當天我看到的是，我們的韓市長在南投造勢啊！」他誇獎的是洪秀柱委員有多偉大。

潘金英一路批評韓國瑜市政在比爛，週末心不在高雄市。主持人劉寶傑反問這有點矛盾，他去選總統不是妳當時的期待嗎?所以他去選總統了啊!潘金英回「重點他一路講的就是空話嘛!」

去年潘金英倒戈挺韓被民進黨開除黨籍，她當時也上中天電視台《新聞深喉嚨》節目痛罵民進黨，「背骨的不是我，背骨的是民進黨」，寵子不孝，寵民進黨真的是沒用！」如今潘金英又倒戈了改為黑韓。

也是由綠倒戈挺韓的陳清茂說，「聽到潘女士說話我吐了，韓國瑜真的很棒，讓這些人現出原形，入黨不到四個月想要國民黨提名立委（沒有嗎？）聽到不能參加初選，馬上攻擊韓國瑜，這種人難怪民進黨當初不要？這種人簡直胡說八道！鄉親這種人像誰？都是一丘之貉。鄉親明天晚上U2說給您們聽！」

網友留言「當初支持韓國瑜就是有目的」、「日久見人心，原形畢露」、「潘金英她說韓粉霸凌她，為什麼她要把臉書貼文刪除呢？之前我進去看過都是她在抹黑韓國瑜，韓粉給她解釋，我也是留言解釋她所不知道，勸她回頭是岸」、「果然人性是可怕的」、「早點和這些妖怪劃清關係也是好事！」、「台灣政治圈的悲哀」。

(中時電子報)