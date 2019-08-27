再過幾天就要開學了！彰化市15歲林姓高一生，26日跟著一群同學一同無照騎車出遊，卻疑似不熟路況、或山路過彎時未減速，行經縣道139線大彰路20K處，失控衝出路面，連人帶機車摔落山溝，造成左大腿骨折、背部挫傷，痛得當場哀哀叫，所幸送醫後已無大礙。

彰化高中生車禍

(中時 )