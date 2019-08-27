高中生無照騎車出遊 山路自撞斷腿 11:032019/08/27 中時 謝瓊雲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 無照高中生騎車在彰化193道路自摔撞斷腿。(馮惠宜翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 再過幾天就要開學了！彰化市15歲林姓高一生，26日跟著一群同學一同無照騎車出遊，卻疑似不熟路況、或山路過彎時未減速，行經縣道139線大彰路20K處，失控衝出路面，連人帶機車摔落山溝，造成左大腿骨折、背部挫傷，痛得當場哀哀叫，所幸送醫後已無大礙。 彰化高中生車禍 (中時 ) #無照 #騎車 #開學 #機車 #山溝 也許您會感興趣 推薦閱讀 共享電動機車市場 急速擴張 04:102019/08/23 財經要聞 搶攻開學潮 電商備戰旺季商機 04:102019/08/23 產業．科技 尚有2萬輛二行程機車趴趴走 嘉縣擴大補助老舊機車汰舊換新 15:442019/08/23 生活 開學季家長錢包大出血 單筆10萬買開學用品不手軟 22:282019/08/23 生活 嘉縣擴大補助老舊機車汰換 04:102019/08/24 地方新聞 下周開學 農友冒風雨搶收「註冊費」 12:382019/08/24 生活 Gogoro照顧學子買車12期零利率 04:102019/08/25 《旺來報》 數位轉型解決醫療照護營運痛點 點亮3大未來趨勢 09:212019/08/26 財經 中市北區首座社區公共托育家園開學 就近便利送托更安心 17:052019/08/26 生活 開學季採購指南 多款學生族群數位生活好幫手 08:242019/08/27 財經 社會熱門新聞 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 台中豪宅驚魂 母抱4歲子墜樓雙亡 - 社會 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 獨》氣炸！移民署電腦大當機 世界夢號4千多人困高雄港 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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