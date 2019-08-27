聞名國際的36歲大陸鋼琴家郎朗6月閃婚，新娘是小12歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice）閃婚，郎朗日前準備超大花束為新婚妻慶祝生日，小倆口閃到最高點，郎朗日前則曬夫妻合照，他霸氣勾妻，但從照片看上去，郎朗卻疑似讓老婆撐傘，而遭網友譙爆。

郎朗在微博曬照，透露與辣妻吉娜愛麗絲現身張家口的張北草原，他也大方曬合照，郎朗霸氣勾吉娜愛麗絲、女方則摟著他，儘管兩人背對鏡頭，畫面依舊超有愛，但卻有細心網友揪出，疑似由吉娜愛麗絲獨自幫老公撐傘，郎朗因此挨譙「還讓老婆給你打傘」、「為什麼是老婆打傘？」、「又不給老婆撑傘」。

網友曬側拍照為郎朗平反。（圖／取材自蓋茨比咏嘆調微博）

隨後則有網友曬出側拍照，並發文為郎朗平反「還原你們這些檸檬精的不打傘」，照片中，郎朗勾住老婆的手似乎也是在拿傘，小倆口應是共撐一把傘。其實這對新婚的小倆口，日前還因為郎朗在機場雙手空空，讓老婆一口氣拿三個行李被轟爆，郎朗事後則發文：「我以後得多幫我老婆提些行李」。

(中時電子報)