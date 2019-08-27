國民黨黨內紛爭不斷，最大的地方諸侯侯友宜態度備受關注，侯27日被問到他最近發言與第三勢力想法接近，會不會擔心被說對國民黨有二心，侯友宜強調，自己不忘初心，他從出來選舉第一天就對選民許下承諾，他會帶著初心、帶著內心的價值，有熱情、有勇氣面對所有的困難。

侯友宜27日出席旺旺中時媒體集團舉辦的 「前瞻永續‧宜居新北」產業論壇，談到自己的夢想，自己從基層員警當到警政署長已經圓夢，會再出來選舉，就是希望能夠讓市民過上好日子，創造新北成為宜居城市。

會後受訪，媒體持續聚焦侯是否會幫忙高雄市長韓國瑜拚2020選戰，侯強調，每一個人需要他的時候，他都會義不容辭，只要他能夠幫得到忙的，會全力幫忙，但目前離選舉還很久，目前以拚市政為最主要優先。

被問到漢子禿子燕子有無再合體機會，侯友宜再次強調先把市政做好，被問到是否與禿子有心結，侯友宜哈哈笑的說「我覺得我現在跟市民，把它連結在一起比較重要吧！」

侯友宜說，每一個人都是好朋友，台灣很小，走來走去都是親朋好友，所以其實台灣人不需要太多的對立跟衝突，好好的共同攜手往前走，創造台灣的產業繁榮，帶動台灣未來的經濟發展。

媒體追問「好朋友等不到你相助」，侯表示，每一個人、跟他在一起的人都永遠記得，給別人機會就會給自己機會，希望大家一起走在一塊，大家一起努力為台灣來奉獻。

(中時 )