高雄市長韓國瑜21日受邀出席美國商會午餐會時，以中英文夾雜方式發表演講，引發議論。行政院副院長陳其邁被問及此事時，他說韓對於英文應該不太熟悉，還是盡量選擇自己熟悉的語言比較好，不要勉強。對此，有網友直言「陳其邁去年裝暖男，選後繼續裝，裝到韓崩盤了，找到機會偷踹兩腳」。

陳其邁昨表示，韓對於英文應該不太熟悉，還是盡量選擇自己熟悉的語言比較好，不要勉強，有時候太過勉強，讓講中文和講英文的人都聽不懂，「韓市長加油！」

對此，網友bache在PTT發出「陳其邁也滿像蘇貞昌」一文，他指出，陳其邁自以為自己很厲害，跟蘇貞昌修理韓國瑜一樣，「爛咖」。他說陳其邁去年選高雄市長時，還笑韓國瑜不懂經濟自貿區，結果選出來竟還輸韓國瑜。

對此，網友紛紛諷刺表示「陳其邁去年裝暖男，選後繼續裝，裝到韓崩盤了，找到機會偷踹兩腳」、「嘴臉超像」、「輸多了，陳其邁只有54088那句可以跟蘇一拚」。

也有網友認為「陳其邁當過高雄市代理市長，做過什麼好事？為何韓國瑜可以攻擊陳菊的政績？雨天路坑5000個，陳其邁沒有責任嗎？」、「做好你的副院長的工作就好。 對你已經是沒期待了」、「他的份量能夠當副院長？真是亂了套」、「蔡英文不要唸稿比較好啦」、「一個人的氣度與高度由此得知」。

(中時電子報)