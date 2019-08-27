美國總統川普遭到爆料，他曾在國安會議中建議用核彈來炸掉颶風、阻止災害，雖然川普否認了，但中央氣象局副局長鄭明典也在臉書對此表示，每隔一陣子就會聽到這種論點，這是嚴重誤解！

川普日前遭到美國新聞網站爆料，他多次在國安會議上詢問有關使用核武來摧毀颶風的可能性，雖然川普否認此報導，但鄭明典今在臉書上指出，「不只一次！每隔一陣子，總會聽到這種論點，要用原子彈去炸掉颱風(颶風)，這是很嚴重的誤解！」

美國總統川普否認自己說過要用核武炸掉颶風，並說那是假新聞。（圖取自推特）

鄭明典說，「在台灣也聽過類似論點，所以要強調一下」，他強調，颱風是個動態的系統，不是個可以被炸掉的實體。此外，不談核污染的問題，颱風釋放的能量，平均大約是20分鐘就有一顆大型原子彈的能量，所以一顆原子彈的能量對颱風來說，實在微不足道！

而英國《BBC》報導，美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）也說，用核武對風暴幾乎一點威脅都沒有，落下的放射線物質反而會造成陸地的災害。

(中時電子報)