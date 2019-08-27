北京市文化和旅遊局近日發佈的《北京市文化旅遊領域開放改革三年行動計劃》提出，2019年到2021年，北京將在審批許可、扶持政策、重點項目、市場監管等方面推進文旅領域的服務業擴大開放發展，激發北京文化和旅遊市場的投資和消費，在全市範圍內允許外商投資設立娛樂場所、演出場所經營單位、演出經紀機構，不設投資比例限制。

新華社報導，在擴大市場準入方面，北京進一步開放審批許可。如擴大文娛業聚集的特定區域，在全市範圍內允許外商投資設立娛樂場所、演出場所經營單位、演出經紀機構，不設投資比例限制；允許外商投資音像製品製作業務；允許在京設立的外商獨資經營旅行社試點經營中國公民出境旅遊業務等。

在政策扶持方面，北京將在首都機場口岸、大興國際機場口岸推行全國版離境退稅系統海關覈驗工作，實現境外旅客本地退稅、異地退稅同平臺；宣傳推廣過境免籤政策；完善市內免稅店稅收政策，促進入境遊消費。

(旺報 )