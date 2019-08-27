大潤發內湖二店雞蛋貨架上張貼告示說，有雞瘟事件，導致目前所有雞蛋短缺中。（圖/民眾提供）

民眾只好改買冷藏櫃裡價格較貴的雞蛋，很擔心很快會被掃光，以後在賣場買不到蛋了。（圖/民眾提供）

國內爆發雞瘟?有民眾今天一早到大潤發內湖二店買雞蛋，發現貨架上、較便宜的雞蛋全售完，上面還張貼告示指是因雞瘟事件導致雞蛋缺短，只好改買冷藏櫃裡、價格高的雞蛋。對此，農委會說，國內目前未爆發雞瘟疫情，將進一步了解，若是大潤發亂講，恐有違法散播疫情之嫌，農委會將要求大潤發改善，否則依法最重可罰100萬元。

家住內湖的民眾，今天一早到大潤發內湖二店買雞蛋，發現貨架上、價格較便宜的雞蛋都賣光了，只剩價格較高的冷藏蛋外，貨架上還張貼告示，上面寫著「日前新聞報導有雞瘟事件，導致目前所有雞蛋短缺中，現有庫存售完為止，會持續與蛋商追貨，造成不便敬請見諒」。

該民眾問工作人員明明前幾天買還有很多蛋，為何今天就沒有了?工作人員說「叫貨2000盒、業者只送兩百盒，因為前陣子雞瘟、殺了六、七萬隻雞」、「這是之前叫的貨，貨源越來越少，直到賣完為止」。該民眾只好買冰箱區的蛋，但應很快就會被掃光。該民眾很擔心以後買不到雞蛋了。

對此，大潤發尚未回應。愛買說，愛買雞蛋供貨正常，並沒有缺蛋。農委會官員也說，他昨天才去頂好超市，貨架上還有一堆蛋。

農委會表示，未聽聞國內有雞瘟疫情爆發，已要求防檢局進一步了解大潤發所言依據，若查屬非事實，農委會將會要求大潤發速改善，否則依《動物傳染病防治條例》規定，以散布有關動物傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息，懲處大潤發5萬元以上，100萬元以下罰款。

(中時電子報)