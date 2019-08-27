朱立倫與太太高婉倩30年前的合照。（翻攝朱立倫臉書）

前新北市長朱立倫正偕家人在美國休假，兼「思索政策願景之旅」。他今天在臉書放閃，貼出和太太高婉倩的最新及30年前的合照曬恩愛，謝謝太太30年來對他全部的支持，提及30年前他打算回台灣，太太跟他說「你要回台灣可以，但不准從政。」不過他總有使命感。朱還隔空示愛說：「也許時間推移，連紐約都市都有新舊變化，但我呢？還是當時候迎新活動，妳第一次見到的那個朱立倫。而在我眼中，妳還是那位哥大來的大眼睛美女」。

朱立倫是美國紐約大學財務金融學碩士、紐約大學史登商學院會計學博士，高婉倩則是美國哥倫比亞大學傳播教育學博士，兩人在美國求學時結識、相戀、結婚。高婉倩曾自曝，因父親高育仁從政，因此當初她想交往對象的條件之一，就是把政治人物排除在外，不料最後另一半仍然從政。

朱立倫臉書全文如下：

【 永遠不會變的，是最支持我的妳 】

這幾個晚上，看向窗外天空夜色，想想，紐約對我來說，真是個充滿回憶的城市。

1985年，決定到「世界的中心」尋夢，當時我們全家都到機場送行。在這裡開啟了知識眼界，也在這裡，認識了後來牽手一輩子的婉倩。

這次走訪過去熟悉的披薩熱狗專賣店、Blue Note爵士樂餐廳、Soho 區，舊的紐約，依然百年不變；看了很多新的景點，The Vessel、 Brooklyn Heights，新的都市翻新，創造新的城市模樣。

這個城市教會我一件事情：「不是從台灣看世界，而是要學會從世界的眼光，重新看待台灣。」

這趟美國之行，無論華府的拜會，思考國家的定位，藍營的機會，越來越清晰。途中持續思索的政策願景，還會繼續跟各位報告。

三十年了，想起那時抉擇是否留在美國或回台，她講的一句話：「你要回台灣可以，但不准從政。」

但我總有我的使命感。只是想說，也許時間推移，連紐約都市都有新舊變化，但我呢？還是當時候迎新活動，妳第一次見到的那個朱立倫。而在我眼中，妳還是那位哥大來的大眼睛美女。

謝謝妳，這三十年來，全部的支持。

(中時 )