隨著美中雙方對彼此互增關稅，貿易戰逐漸激化後，大陸國務院副總理、談判代表劉鶴25日表示希望美中雙方冷靜磋商解決問題；對此，美國總統川普26日表示，已接到北京來電希望重啟談判，稱大陸在貿易戰中「別無選擇」，只能向美國的壓力屈服，並迫切希望達成貿易協議。

綜合外電報導，川普26日在法國G7高峰會後的記者會中表示，他認為大陸非常迫切希望達成協議，而且經過昨晚之後，更加迫切，大陸副總理已表態，他說，希望達成協議。川普說：「他希望在平靜的情況下達成協議…我同意，中國過去幾個月來已受到重創，失去了300萬個工作機會，很快就會遠遠超過這個數字了。我想我們很快就會達成協議。」

不過，對於川普稱北京來電要求重啟協商，大陸外交部發言人耿爽表示並未得知美中雙方有此通話，而環球時報總編胡錫進也說，就其掌握的消息，美中高級協商人員在近幾日並未舉行電話協商，且強調「美中間在技術層級一直保持聯繫，這不像川普所提到的那麼重要；中國沒有改變立場，也不會屈服於美國的壓力。」

對於重啟談判的傳聞，美方談判團隊成員之一的財長梅努欽（Steven Mnuchin）則稱，一旦大陸願意建立公平、平衡的貿易關係，美國將「馬上」與大陸簽署貿易協議。

(中時電子報)