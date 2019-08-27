江明師指出肝臟、胰臟長腫瘤，初期沒症狀，是可怕的無聲殺手，尤其胰臟癌腫瘤細胞侵犯力強悍，容易轉移，是癌中之王。（謝瓊雲攝）

江明師指出肝臟陰影處就是腫瘤。（謝瓊雲攝）

80多歲阿公到醫院檢查攝護腺，沒想到卻意外發現肝長腫瘤。彰化縣員林市一名陳姓老翁，日前就近到員林市宏仁醫院檢驗攝護腺特異抗原，順便檢查肝功能，沒想到攝護腺一切正常，肝臟裡卻發現長了6顆腫瘤，進一步再以160切電腦斷層掃描，發現胰臟裡還有一顆。目前已轉介至中部某醫學中心切片化驗腫瘤、接受後續治療中。

惠來醫療社團法人宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師表示，肝臟神經分布在表面，內部神經很少，通常腫瘤大到5公分以上，才會引起疼痛感；陳姓老翁六顆肝腫瘤，最大僅2.96公分，因此不易感覺到痛。

江明師說，肝腫瘤像無聲殺手，往往等到病人出現發燒、疲倦、頭暈、食慾差等類似感冒症狀，或有黃疸、右上腹疼痛、腹脹、體重減輕等現象，通常已是晚期，治癒率不理想，呼籲民眾最好是每年定期篩檢。

陳姓老翁因年邁罹患膝關節退化，固定在員林宏仁醫院復健，因向家醫科醫師反映小便量減少、偶而覺得虛弱、無力，走路慢。經安排將他立刻轉診胃腸肝膽科，腹部超音波描掃後再進一步到放射科檢查，意外發現罹癌。

江明師指出，台灣民眾肝臟腫瘤常起因於B型肝炎或C型肝炎，陳姓老翁無B肝或C肝病史，推測肝臟腫瘤可能來自胰臟腫瘤的轉移；胰臟癌被稱為「癌中之王」，癌細胞具侵犯其它組織能力，一旦罹患胰臟癌，可能出現腹痛、背痛、食欲變差，或黃疸，症狀容易與胃腸不適、胃口不好或腰痠背痛混淆，等到病人有明顯不舒服，胰臟癌通常已進展到末期，並轉移到身體其它部位。

半數胰臟癌患者年齡超過70歲，誘發癌化的風險包括吸菸、肥胖、糖尿病和特定的罕見基因，而肝癌腫瘤男女罹性比例為4比1。江明師建議，民眾若要避免胰臟癌或肝臟腫瘤，最好方法是每年定期檢查，才能及早發現，及早治療。

陳姓老翁接受160切電腦斷層掃描，發現肝臟和胰臟長腫瘤。（謝瓊雲攝）

(中時 )