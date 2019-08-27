苗栗縣長徐耀昌宣布縣府招商引資豐碩成果。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府招商引資成果豐碩

苗栗縣政府招商有成，2015年成立苗栗縣政府招商服務馬上辦中心，期間引進280家企業，投資金額超過8000億元、提供2萬個工作機會，其中包含台積電與力晶公司等知名企業投資。27日苗栗縣長徐耀昌布達招商引資的豐碩成果。

縣府工商發展處指出，台灣積體電路公司竹南先進封測廠計畫將投資3000億元，預計於竹南科周邊特定區的大埔範圍建廠，占地面積約14.3公頃，今年8月已通過環評審小組審查，將提供2500個以上的工作機會，提高國際競爭優勢以及優異製程技術與封裝測試服務。

另，力晶科技公司投資2780億元在銅鑼擴產12吋晶圓廠，預計2020年建廠。今年底前宏楷科技、尹鑽科技、力盛紙業二廠等陸續建廠完成，另有上緯新能源投資1000億元以及汶水湯元、山河境等國際級溫泉旅館開發及苑裡揚悅等共觀光投資約115億元。

徐耀昌表示，苗栗縣將成為半導體重鎮，下游產業進駐形成產業聚落效應，未來將持續打造有善投資環境，讓苗栗成為觀光與科技發展並進的縣政願景。

(中時 )