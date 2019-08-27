教育部推動準公共幼兒園滿週年，部長潘文忠（中）27日表示，全國有1,063個園所加入準公共幼兒園。（郭吉銓攝)

教育部27日舉辦「教育talkshow～不可錯過的準公共大會師」，右四是教育部長潘文忠(簡立欣攝)

準公共幼兒園政策推動一周年，面對外界質疑及許多園所觀望，教育部27日特地舉辦「教育talkshow～不可錯過的準公共大會師」記者會，請來北中南東各區準公共幼兒園及家長代表，分享參加準公幼的心得。一位嘉義園所負責人說，鄰近園長加入準公幼之後額滿，「這是好多年沒有發生的事情！」招生沒有壓力之後，才能真正實踐理想與抱負。

教育部闡述準公共幼兒園政策對家長及教保服務人員皆有利，並以「每月繳費不超過4500元」就能給孩子優質的幼教環境、教師及教保員的月薪也在2萬9千元以上，維持教保品質來擴展平價教保服務。

教育部長潘文忠表示，全國有1,063個園所加入準公共幼兒園，共提供11萬個以上的就學名額，政府明年也在學前教育這部分，編列新台幣352億元，將使政策保有延續性。

宜蘭縣狄士尼幼兒園長林靜惠表示，很肯定政府挹注資源給私幼，外界誤以為加入準公幼是招生不好、品質不佳甚至苟延殘喘，但他們園所本來就是額滿。加入準公幼之後行政事務沒有增加，課程也尊重園所，像他們的「放山雞教學」就還是一樣。

台南市安南幼兒園長劉智燕說，該園已經營40年，是270人的大園；準公幼讓他們可以有資源注入，因此她是社區第一家加入。她坦言剛開始讓全園老師投票，居然只有資深員工支持，「幼教老師比較保守，擔心工作變多、學校跳票，因為我了解內容，就拜託他們支持我，『反正不好的話簽兩年就不要簽了』，結果這些都沒有發生。」

嘉義縣愛迪生幼兒園黃園長說，剛開始心裡也會質疑這個政策，但後來做了功課之後反而自製PPT，到處幫忙宣傳。有鄰近園長說，加入準公幼之後招生額滿，是好多年沒有發生的事；黃園長語重心長表示，招生沒有壓力之後，才能真正實踐理想與抱負。

坊間也質疑，加入準公幼之後小孩食材是不是變差？高雄市中鋼幼兒園長張順蓮表示，本來就很注重園童食材，要求吃當地、原形、當季食材，加入準公幼之後為了讓家長安心，還把每天餐點拍照上傳臉書，「這是教育者的良心。」

桃園市璞育幼兒園長彭淑珍表示，加入準公幼之後，意外的是行政作業更簡便，教師有更多時間和家長對話，提升教保品質。

基隆市長庚森林幼兒園高園長表示，由於家長對政策有感，親師關係變好，也扭轉過去緊張氛圍；現在園所跟家長變成「神隊友」，讓家長願意生、敢生。

(旺報 )