澳洲外長佩恩（Marise Payne）27日證實，澳籍華裔作家楊恆均（原名楊軍），因涉嫌從事間諜活動，被北京當局於8月23日正式逮捕，目前繼續被刑事拘押。若罪名成立，最高可判無期徒刑甚至死刑。

外界關注，案件或加劇中澳之間的緊張關係。

香港經濟日報報導，佩恩表示，對楊恆均被捕感到非常擔憂及失望，批評陸方將楊恆均羈押超過7個月，關押環境惡劣，但一直無解釋扣押他的原因，亦不允許他會見律師或家人。

佩恩指出，她已兩次與大陸國務委員兼外長王毅兩次討論問題，並3次致信給他，說明其擔憂，表示非常關注楊恆均的福利及被關押的環境。她又重申，如果楊恆均是因為政見而被拘留，就應該獲釋。她並期望，正義和程序公正的基本準則得到滿足。

今年1月，楊恆均與妻子袁小靚及繼女從紐約飛抵廣州後，楊遭到扣押。陸方上月表示，已正式刑事拘留楊恆均，指其涉嫌從事危害大陸國家安全的犯罪活動，北京市國家安全局採取強制措施審查。

54歲的楊恆均曾於大陸外交部任職，之後調職前往香港，後到美國智庫大西洋理事會從事研究。他於2000年得澳洲公民身份，近年在紐約生活。楊恆均亦創作一系列的間諜小說，同時是時評家。

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