經濟通報導，經紀與咨詢公司國際資產控股（INTL FCStone）在一個大宗商品展望會議上估計，由於爆發非洲豬瘟，大陸豬肉進口量預計將從2018年的210萬噸，大幅升至2019年的330萬噸以及明年的420萬噸。FCStone料2019年中國豬肉產量將降至3,800萬噸，較2018年大減近三成，2020年中國豬肉產量料進一步降至3,400萬噸。

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