豬瘟影響 陸豬肉進口量料今明兩年增加一倍 15:542019/08/27 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸豬肉「一天一個價」地往上漲。這幾天達到幾個月來的最高點。（摘自新浪網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟通報導，經紀與咨詢公司國際資產控股（INTL FCStone）在一個大宗商品展望會議上估計，由於爆發非洲豬瘟，大陸豬肉進口量預計將從2018年的210萬噸，大幅升至2019年的330萬噸以及明年的420萬噸。FCStone料2019年中國豬肉產量將降至3,800萬噸，較2018年大減近三成，2020年中國豬肉產量料進一步降至3,400萬噸。 (工商 ) #豬肉 #豬瘟 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸豬價漲不停 國務院祭5措施 04:092019/08/25 話題觀察 陸全球搶購 巴西豬價飆1年新高 04:092019/08/25 話題觀察 豬事大急 陸中央地方動起來 04:092019/08/25 話題觀察 健康吃烤肉 必挑食材標章 04:102019/08/25 時尚消費 安心畜產品 產地餐桌嚴把關 04:102019/08/25 時尚消費 無肉不歡的日子沒了 貿易戰陰影下大陸豬肉價格飆升 10:162019/08/27 兩岸 兩岸熱門新聞 英撿到槍 前官員嘆：可習撿到核彈頭 - 兩岸 G7聲明肯定中英聯合聲明 陸外交部怒斥 - 兩岸 環時：獨家揭祕香港暴力示威者是怎麼串謀的！ - 兩岸 中美貿易戰最新交鋒 美兩個行業受創最重 - 兩岸 港建制派：不會答應五大訴求 以「消耗戰」抗衡示威者 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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