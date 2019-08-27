香港有一名父親，在外包養二奶還不夠竟還吃起了「母女丼」。該男子與二奶江女生下了弱智的小莉(化名)和小莉的弟弟。據判決指出，這名男子平日只有五、六、日會「回家」陪伴他們。在2013年的時候男子帶小莉醫院檢查，發現小莉有陰道滴蟲的狀況，後小莉因為視力問題再度回到該醫院治療，過程中小莉告訴社工，自己的親生父親侵犯她。想不到男子卻矢口否認，直言是小莉誣告他，並上訴到底。

上訴期間，男子除了全盤否認小莉的指控外，還說小莉會染上陰道滴蟲的情況乃是因為她用了在大陸購買的廉價衛生紙，不過這件事很快被法官打臉，根據檢驗結果證明，該男子也患有滴蟲，且醫生告訴大家滴蟲在一般日常生活中是不會被感染的，它的途徑就是性交。最終，這名鬼父被以「亂倫」罪判刑確定，法官在判決書中更寫下：「作為父親，申請人(被告)有責任保護及關愛X(曉莉)，但他不但沒有履行其天職，更兩次性侵犯X。申請人的罪行是極為嚴重亦是令人感到極度厭惡的。」

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(中時電子報)