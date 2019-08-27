台南立委選將 府城隍廟連署反賄選！

國定古蹟台灣府城隍廟奉祀的城隍爺以算盤計算世人功過，有戒惡揚善的意味。台南地檢署27日邀請台南市的立委選將，在府城隍廟共同參與「爾來了，反賄Let’s go」反賄選宣導活動，共同連署反賄選宣言，營造正向優質的選舉文化。

親自到場連署反賄選的選將，有現任立委林俊憲、陳亭妃與立委參選人蔡育輝、賴惠員、黃天辰、李武龍、蔡淑惠、童小芸、蔡明峰等人，另有多位參選人也指派代表與會。

「爾來了，反賄Let’s go」宣導活動，由南檢檢察長林錦村主持，除各政黨代表、立委參選人與會外，也邀請台南市調處、台南市警局及市府政風處等單位首長參加。

南檢表示，下屆正副總統暨立法委員選舉將於明年1月11日投票，各政黨、參選人的選舉造勢活動已逐步展開，南檢為強化反賄觀念、凝聚反賄共識，積極推動各項反賄選宣導活動，日前由林錦村偕同主任檢察官吳維仁陸續拜會各政黨陣營，並邀請一起來到香火鼎盛、福祐善良的府城隍廟前，在城隍威靈公見證下，共同簽署反賄選宣言，宣示絕不從事賄選行為，也絕不以暴力方式參選，為下一代建構公義社會及清廉政治，並向各陣營傳達檢警調積極查辦賄選、杜絕選舉暴力的決心。

林錦村不僅呼籲各黨派、參選人，應堅持不賄選、不買票，具體落實連署宣言的內容，選賢與能、維護民主法治價值外，也期盼所有市民朋友們一起參與，展現優質的公民素養，不收賄、不賣票，人民才是真正的頭家。如果發現有賄選情事，更請勇於檢舉，可撥打檢舉專線「0800-024-099」撥通後按4，或透過台南地檢署Line官方帳號檢舉（ID：@973dairl），全民一起打擊賄選，共同為營造乾淨選風及守護民主成果而努力。

(中時 )