前保二總隊偵一隊小隊長陳揚宗4年前向LV詐取運載仿冒品的貨運費25000，高院維持一審判決，考量陳男自白犯罪並繳回犯罪所得且情節輕微，依貪汙罪判刑2年、緩刑4年須向公庫支付15萬元、褫奪公權2年，未來如果上訴駁回，他雖免囚但卻丟了警察工作。

判決指出，2015年陳男負責查緝國際知名廠商LV產品遭侵權的案件，他明知查獲仿冒品後所需的貨車載運費用，都由保二總隊的公款支付，但他卻佯稱運費須由LV支出，分成2次向LV詐取共25000元運費。

陳男在檢方偵辦時認罪，檢方考量他認罪、繳回犯罪所得，且2次所詐金額都未達5萬元，依貪汙罪將他起訴，但請求法官減輕其刑。

高院維持一審判決，認定陳男在偵查中自白，犯罪情節尚屬輕微，念其從事警職20年餘年，查緝工作卓有功績，一時利益薰心鑄下大錯，犯後坦承犯行，將他判刑2年、緩刑4年，褫奪公權2年，將來如果判刑確定，陳男將不能再擔任公職。

(中時 )