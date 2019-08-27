◎移民署電腦當機 世界夢號困高雄港

雲頂集團旗下15.1萬噸級的「世界夢號」，昨（26）日以高雄為母港展開四天三夜到日本那霸行程，未料昨下午在高雄港進行通關護照查驗，電腦竟然大當機，4339多人卡在碼頭無法順利出海，行程整整大延遲5個多小時，旅客實在氣炸大罵「好像被綁架」，雲頂集團及旅行社最後認賠，每房賠償6000元。

◎吳宗憲自白 訂菸是服從長官我無罪

臺北地檢署偵結國安局私菸案，在押的吳宗憲與張恒嘉自2017年10月「太平洋友邦之旅」專案起，輪流擔任出訪行政參謀，2人於私菸案中擔任聯絡窗口，不但在國安局、特勤中心等各級單位，傳LINE統計訂菸，還不忘照顧「自己人」，在幾個親友、同學群組裡邀約團購，被依貪污罪起訴。臺北地院26日召開移審庭，吳宗憲於庭中表示，「我身為中華民國軍人，只是執行長官的指令，我認為自己無罪」。

◎查私菸案 北檢罕見啟動神祕單位

台北地檢署偵辦國安私菸案，除動用9名檢察官參與偵辦，並罕見地啟用北檢的「端股」結案。事實上，這個神祕的「端股」，是「天下第一署」北檢基於檢察官協同偵辦重大案件時，方便實施偵查手段，所啟用的1個任務型「虛擬偵查股」，北檢迄今已有高鐵弊案、海關集體貪瀆案、馬英九「三中案」、私菸案使用過「端股」。

◎聽完北漂媽媽黑韓 陳清茂：我吐了

由綠轉藍、一路挺韓國瑜的北漂媽媽潘金英，4月正式公開表態參選高雄市第四選區立委，但未獲國民黨提名。原先堅定挺韓選總統的她，昨日在政論節目改口黑韓，大批韓沒有把高雄市民放在心上。也是由綠轉藍的挺韓大將陳清茂在臉書說「聽到潘女士說話我吐了，韓國瑜真的很棒，讓這些人現出原形。」

◎傳郭不脫黨宣布參選 郭辦這麼說

鴻海創辦人郭台銘參選幾成定局，據報導指出，郭不會宣布脫黨，而是把黨籍問題丟給黨中央思考。對此，郭台銘辦公室表示，讓中華民國贏的前提下，考量讓台灣人民過得更好才是郭董考量重點，脫黨與否根本是不存在的議題。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)