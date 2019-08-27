26日G7峰會落幕，各國元首與眷屬齊聚拍大合照。

在法國西南沿海城市比亞里茲（Biarritz）舉行的七大工業國集團（G7）峰會昨（26）日正式落幕，每年峰會結束必定舉行的大合照今年也不例外，不過今年合照時出現一大亮點，現場媒體捕捉到美國第一夫人梅蘭妮亞熱情和加拿大高富帥總理杜魯道（Justin Trudeau）問候，兩人看起來像要嘴對嘴親親的畫面引發網友熱議。

Melania is ready to risk it all #Trudeau pic.twitter.com/lEz5sjuQBD — Loni Love (@LoniLove) August 26, 2019

英國《衛報》（The Guardian）報導，法國G7峰會結束，網路上也瘋傳一張梅蘭妮亞疑似「偷腥」杜魯道的照片，26日G7各成員國領袖及眷屬齊聚比亞里茲海邊，準備進行會後大合照，東道主法國總統馬克宏與妻子碧姬（Brigitte Macron）站在正中央，碧姬右手邊依序是美國總統川普、梅蘭妮亞及杜魯道，只見梅蘭妮亞左手牽著川普，臉蛋向右轉向杜魯道與他貼臉問候，現場媒體捕捉到梅蘭妮亞雙眼微瞇、嘴角微微上揚靠向杜魯道的畫面，看起來相當享受當下。

26日G7峰會落幕，各國元首與眷屬齊聚拍大合照，美國第一夫人被媒體捕捉到熱情問候加拿大總理杜魯道，兩人的照片在網路上瘋傳。（圖／美聯社）

梅蘭妮亞與杜魯道在G7大合照中互動熱絡。（圖／美聯社）

這張照片遭外國網友瘋傳，他們戲稱杜魯道魅力無法擋，「梅蘭妮亞豁出去了」，「內心或許正在盤算怎麼逃到加拿大。」一旁的川普雙眼往下看，似乎專注在其他事情上，不過如果單就圖片效果，和梅蘭妮亞的享受表情形成了強烈對比，推特上甚至出現「梅蘭妮亞愛川普」（#MelaniaLovesTrudeau）的貼文串，網友甚至惡搞，挖出以前梅蘭妮亞和川普微笑談話後、轉頭收起笑容的不耐神情。

Of course she loves Trudeau... it's been awhile since she's seen a sincere smile from a real man. #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/0YiUX9RTdP — ChicaMinou (@ChickfromCali1) August 26, 2019

事實上，杜魯道高富帥，美國第一家庭的女性成員幾乎淪陷，2年前一場國際會議上，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）微笑望著杜魯道的神情也在網路上瘋傳，伊凡卡當時更被媒體戲稱為杜魯道「神魂顛倒」。

Get you someone that looks at you the way Ivanka Trump looks at Justin Trudeau pic.twitter.com/sxTAlpi4av — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 13, 2017

另外也有網友貼出組合圖，指出包括英國凱特王妃、好萊塢女星艾瑪華森（Emma Watson），甚至是川普自己都無法抗拒杜魯道，網友總結笑稱：「沒人抵擋的了杜魯道！」

No one is safe from PM Steal Yo Girl! pic.twitter.com/TYrTV1U4CN — Daniel Holland (@DannyDutch) February 14, 2017

加拿大總理杜魯道現年47歲，2015年就任總理時僅43歲，是加國史上第二年輕的總理，他的父親是已故前加國總理老杜魯道（Pierre Trudeau）。

(中時電子報)