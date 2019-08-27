小黑蚊需要血液中大量蛋白質來提升產卵量，所以必須在開學前，趁著校園中沒有學童時，搶先進行撲滅動作，否則一旦開學，學童將成為小黑蚊最佳的血液自動飲水機！屆時防治工作將難以進行。

面對夏季猖狂的小黑蚊，花蓮市公所自6月起，挹注近50萬金費，實行滅蚊消毒工作，有效減緩小黑蚊繁殖與生長。花蓮市長魏嘉賢也特於開學前至國福國小實地查勘滅蚊工作，魏提到，國福里位處山腳下，病媒蚊防治工作更為重要，加上開學在即，希望藉除蚊防治，減少學童被叮咬的情況。

小黑蚊，學名台灣鋏蠓，是台灣特有種，喜好棲息於潮濕地，以青苔、樹林中的藍綠藻為食。花蓮地區山多平原少，成為小黑蚊天堂，曾有網友戲稱小黑蚊是新「花蓮特慘！」，更提到，沒被叮過別說來過花蓮等有趣對談。

市公所自6月啟動小黑蚊防治作業，截至8月中，於轄內30處場所進行撲滅防疫工程，針對幼兒園、國中、小及公園等小朋友聚集地，進行成蟲熱煙霧擊殺，以及噴灑水霧噴劑於青苔藍綠藻上，截斷食物供應，避免幼蟲孳生。

公所清潔隊長吳慶展表示，小黑蚊好於潮濕處活動，今年夏季炎熱乾燥，疫情並不是太嚴重，唯獨近日大雨，幼蟲恐迅速孳生，於是在開學前搶先進行撲殺工作，否則開學後學童若是被叮咬，小黑蚊自血液中獲得高蛋白質養分，屆時產卵量暴增就難以控制了。

魏嘉賢提到，防治還需公、私結合，公共場所部分，市公所必定全力以赴，而家庭區域，則要依賴居民自動自發，將居家周圍潮濕地、青苔生長處清除整理，如此一來才可全面抑制蚊蟲孳生。

(中時 )