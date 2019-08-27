國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右三）等人27日舉行「海峽兩岸旅行發展協會、台北市旅館商業同業公會」陳情協調會，邀請台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光（左站立致詞者）及觀光業者、政府官員討論陸客來台縮減造成的旅遊業的衝擊。（姚志平攝）

陸客禁令的負面衝擊持續發酵，觀光產業今（27）日齊赴立法院陳情，表示經營面臨嚴重衝擊，呼籲蔡政府應盡快減免旅館地價稅、鬆綁老舊旅館的無障礙設施要求、國旅補助由10人成團，降為6人就補助！其餘包含精品店、導遊協會代表，也都向蔡政府喊話期盼中央「搶救」！

今日上午陳情會在國民黨立法院黨團安排下，採取閉門方式進行，在會前開放媒體採訪，並由業者簡要表達陳情內容。國民黨團總召曾銘宗說，蔡政府對兩岸政策「束手無策」，導致陸客來台旅遊被禁，旅館、遊覽車、精品店等業者陷入經營慘況，因此今正式受理陳情，

現場觀光產業各領域業者雲集，包含台灣租車旅遊集團總經理徐浩源、維格餅家董事長孫國華、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光、中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱、中華觀光精品產業協會理事長吳建忠、優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、台北市旅行商業同業公會副理事長吳雁輝等均出席。

出席官員方面，包含交通部次長祈文中、觀光局副局長張錫聰、財政部次長吳自心、內政部次長陳宗彥，其餘包含營建部、賦稅署、金管會銀行局等，也都派出副首長層級官員與會，而主管兩岸事務的陸委會主委陳明通，也趕在最後一刻抵達，參與協調。

在旅館業訴求方面，台北市旅館同業公會副理事長吳雁輝說，內政部要求老舊旅館改善，增設無障礙客房、設施，一方面改建有營運成本，二來無障礙客房的住房率非常低，以北市來講，租金房價高，閒置客房對旅館的生存營運影響很大，盼能取消、鬆綁法規對無障礙客房的要求。

在稅金上也是問題，花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐說，2015、2016年花蓮地價稅平均漲幅達68％，甚至有業者最高被調漲128％，在當前陸客不來的非常時期，希望中央可出面減免地價稅，協助旅館業度過這次「霸王級災難」。至於觀光局有300億利息補貼，也高度期盼觀光局把條件放寬，讓業者可更容易申請。

在運輸業方面，遊覽車商業同業公會全聯會前理事長、現為台灣租車旅遊集團總經理的徐浩源指出，政黨輪替前，全台有2500輛遊覽車跑陸客團，現在只剩1800輛在跑，這次陸客團緊縮，可能只剩600、700輛，試問政府，另一半的遊覽車該如何存活？

其次，徐浩源表示，今年多了自由行禁令，看似影響不到遊覽車，但對計程車、九人座租賃車影響非常大，觀光局推出36億元的秋冬國旅補貼卻漏了這兩塊的業者，目前規定要10人成團，考量平日（週間）人數少一點較易成團，是否可考慮降低到6人就可成團、給予補助？

其餘像是精品業者也高喊快活不下去，每家精品店員工約70、80人，旅客變少，不曉得要資遣、還是要留職停薪，經營陷入危機。導遊協會也說，來台旅客人數減少，導遊工作也減少，很多民眾是太太當導遊、丈夫當遊覽車司機，現在陸客不來，一夜間家庭兩項經濟支柱都沒了，「導遊們的訴求很清楚，就是只要求有工作、能溫飽！」

國民黨立法院黨團27日舉行「海峽兩岸旅行發展協會、台北市旅館商業同業公會」陳情協調會，旅遊業者出席踴躍。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光受訪。（姚志平攝）

陸委會主委陳明通在閉門會議開始後抵達，不願受訪。（姚志平攝）

(工商 )