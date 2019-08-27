9月將進入秋季，加上今（27）日上午8點生成的輕颱楊柳，今年西北太平洋已有12個颱風。楊柳對台灣雖無直接影響，氣象局預報中心副主任馮欽賜展望秋季天氣時表示，接下來的9、10月仍為颱風活躍期，平均有1至2個颱風侵台，9月平均0.8個，10月0.4個。秋颱的威脅除了強度以外，還可能與東北季風產生共伴效應，為北台灣（北部、東部）帶來豪大雨，例如2017年卡努颱風。

馮欽賜分析，2018、19年的弱聖嬰現象已結束，赤道附近海溫恢復正常，對台灣下一季的氣候影響減少。不過西北太平洋海溫持續偏暖，而台灣秋季氣溫與鄰近海溫有關，預測今年秋季氣溫仍以正常至偏暖的機率較高。

馮欽賜又說，再往遠一點看，印度洋海溫西暖東冷，透過大氣環流，西印度洋的暖空氣會影響台灣，導致秋季有偏乾趨勢。換句話說，如果沒有颱風來襲，今年秋天會偏熱偏乾，尤其北部夏天溫度已明顯偏高，秋天會繼續熱。中南部方面，秋冬即將進入傳統的枯水期，更要妥善運用水資源。

回顧今年夏天的天氣，馮欽賜指出，7月至8月太平洋副熱帶高壓偏弱，季風低壓偏強，台灣處於大低壓帶中。由於副高壓長期偏弱，颱風沿著高壓邊緣北轉，去年起大都往日本、韓國而去；今年也造成8月西南季風偏強，而且維持較長的時間。

不過在24、25日白鹿颱風侵台期間，高壓又增強西伸，使得颱風路徑往南偏，最後登陸高屏陸地。並且造成中南部雨量偏多，北台灣相對較少，而且氣溫明顯偏高的現象。

總結上述這些氣候現象，馮欽賜說，今年夏天北部、東部明顯高溫，主要是受低氣壓和西南風的影響。

(中時 )