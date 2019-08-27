蔡英文總統今接見「農田水利會會長暨108年模範水利小組組長代表」表示，兩年來，已有4,400公頃灌區外的農地，納入水利會灌區。政府也補助了7,500戶農民，設置省水管路灌溉，並且改善了灌區外的圳路，長達60多公里，受益的農地超過4,500公頃。

總統致詞時表示，上禮拜因為白鹿颱風，很多農民忙著搶收蔬果，也都加強防範。不論是像這樣的颱風季節或是乾旱時期，農田水利夥伴都扮演很重要的角色，守護農業。這次颱風來襲，一定也是緊繃神經，幫助農民減少災損。「大家辛苦了」。

總統指出，農業一直是台灣發展很重要的基礎，農產品更是享譽國際，這些成果背後都有大家辛苦的付出。在座的模範水利小組組長，是從全國3,490位水利小組組長評比中，脫穎而出，非常不容易，也是很高的榮譽。

總統表示，因為水利會夥伴的協助，擴大灌溉服務政策有了豐碩的成果。這兩年來，已經有4,400公頃灌區外的農地，納入水利會灌區。政府也補助了7,500戶農民，設置省水管路灌溉，並且改善了灌區外的圳路，長達60多公里，受益的農地超過4,500公頃。希望繼續和大家一起合作，創造更多的成果。

對於與會模範水利小組組長的優良事蹟，總統感到佩服，並表示，都是經驗豐富的好幫手；她要再次恭喜他們，也希望他們持續反映農民的心聲，提供政府寶貴的意見。「我們一起來守護臺灣農業，促進更好的發展」。

(中時 )