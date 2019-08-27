臉部辨識系統作為警方的辦案利器，在美國近年來也被大為運用，只不過成效似乎不彰。因為臉部辨識系統引發種族歧視問題，其中對黑人的辨識率不高，經常失誤造成精確度疑慮。

去年美國公民自由聯盟（ACLU）進行實驗，用亞馬遜（Amazon）的臉部辨識系統比對國會全體議員頭像，其中28名議員被系統誤認為有前科的罪犯，當中多人是黑人。

根據調查，演算法的主要工程師是白人男性，目前臉部辨識的演算法，辨別白人男性臉孔最為精確。省理工學院研究員布倫維妮（Joy Buolamwini）發表研究報告，綜合各辨識軟體數據，發現黑人女性被誤判的機率達35%，即使是專攻臉部辨識技術的Kairos公司誤判率也達22.5%。

美國治安最差城市之一的密西根州底特律市（Detroit），2017年花費逾100萬美元購買臉部辨識軟體，號稱有助維護治安。旦發現辨識度不高，分析師從監視畫面取下一個頭像，與資料庫比對後，竟出現170個可能的對象，根本無從下手。所以當地去年共發生261件兇殺案，僅比2017年少6件，強暴案還增加約200件。

雖然底特律警方表示不應該這麼快就開始使用臉部辨識系統執法，但人權團體表示，若誤判率如此高的狀況下，可能會讓許多無辜的人遭受波及，不可不慎。

(中時電子報)