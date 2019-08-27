國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日發言屢次引發爭議，不少人建議他拉升高度，不要輕易回應，韓27日市政會議後接受媒體聯訪，面對郭台銘擬連署參選傳聞、柯文哲罵他「治國信心哪裡來？」韓皆不予回應，反倒轉身關心記者「妳的髮型怎麼變了？」

韓國瑜今天回應媒體提問，態度轉趨謹慎，記者問他行政院長蘇貞昌稱讚他本周末坐鎮高雄，沒跑選舉行程，另說韓中英文夾雜的「晶晶體」會讓美國人笑死，韓國瑜都不醞不火回答：「蘇院長，Very good！」

媒體再問柯文哲批韓「怎麼有信心選總統，很可怕」，韓國瑜答非所問，強調今天市政會議有個重要議題就是反毒，要求每校成立反毒輔導團隊，用跳舞、戲劇、演講，班級之間互相比賽全面宣導反毒，形成「不用毒品才是好學生」的感覺，也請社區、警察局全力配合。

記者不死心，又問郭台銘打算連署選總統、算塔羅牌等非市政議題，韓國瑜僅拱手不答，隨即結束訪問，媒體一擁而上圍堵，他卻停下腳步，反問電視台女記者「妳髮型怎麼變了？」

不過，韓國瑜特別利用聯訪機會，感謝日商2020年在高雄投資60億台幣新蓋國際級飯店，上半年高雄觀光客成長21％，已經達到400多萬觀光客，希望下半年度高雄觀光業還能繼續蓬勃發展。

「猶抱琵琶半遮面，千呼萬喚使出來！」韓國瑜預告，愛情摩天輪的說明會8月30日月底將正式對外說明，國內外廠商好幾十家都會來參加，希望在觀光業低迷時，大力推動觀光。

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(中時 )