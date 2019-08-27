雲林縣雨災農損嚴重，雲林縣議員蔡岳儒、水林鄉長許山埜、立委劉建國（前左一至三）勘災。（許素惠攝）

雨後烈日農損恐增 雲林縣立委、議員勘災

連續大雨造成雲林縣農作雨傷，和過往不同的是，此次受害的農作種類多，且地區也不集中，部分作物損害卻未入列救助，立委蘇治芬、劉建國等積極為農民爭取，天氣放晴烈日高照，農民擔心會有後續的災損產生，希望農委會延長損害認定的觀察期。

連日豪雨導致雲林農損位居全國第2高，農委會已將縣內木瓜、西瓜、洋香瓜、落花生、短期葉菜類等農作物，納入天然災害救助之列，但是農民反應，青蔥等作物也損害不輕，希望也能入列救助行列。

蘇治芬趁走訪基層時了解關心農作災損，劉建國服務不分選區，也主動關懷元長、褒忠、水林、虎尾等沿海地區的農業損害，發現花生和青蔥根部有腐爛現象，玉米被豪暴雨侵襲倒伏嚴重。

雲林縣議員蔡岳儒、元長鄉長李明明、水林鄉長許山埜、褒忠鄉長陳建名等一起為農民請命，強調水退了以後，農損情形才逐一浮現，豔陽高照後將會出現更嚴重的災情，災損認定時間應該延後。

(中時 )