2016陸客來台急凍，觀光產業發起「百萬觀光產業自救會」大遊行活動。（本報系資料照片）

兩岸關係緊繃，大陸8月1日起取消陸客自由行簽證，國內旅遊業受挫，國內多家旅遊業者及工會今天北上向國民黨立委陳情，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光估計，年底自由行加上團客應該會減少100萬人次，且依照陸客過往的消費量，觀光產值將損失350億，大嘆「旅遊業變成兩岸角力的祭品」。

姚大光指出，陸客仍佔旅遊最大宗，今年1至7月也都有50％的成長，不過8月1日開始，已經只剩7月陸客數量的三分之一，目前1天還有1000人次的陸客，但接下來9月中旬陸客自由行可能會歸0，至於團客部分，原本以為不受影響，頂多減少70萬人次，結果現在看來團客也大減，年底估計團客加上自由行會少掉100萬人次。

姚大光認為，政府的補助不無小補，當然歡迎，提早開始補助是有點幫助，但是對觀光產業的影響，尤其對中南部觀光產業影響沒有太大幫助，很多觀光產業的衝擊是很直接的，比如遊覽車一部要500到700萬，很多司機貸款買來的，現在不能出車，馬上就面臨問題。

姚大光指出，他們也寄望日本客的增加有所幫助，但是日本客從10年前的130萬人次增加到190萬人次其實不算增加，台灣人去日本一年是490萬人次，是相當嚴重的逆差。政府的新南向政策或許有幫助，但是東南亞客消費力低，且平均觀光天數只有3天左右，且時常發生來一團跑光光的狀況，東南亞客滯留率是百分之一，陸客則是萬分之0.4，代表東南亞滯留問題多嚴重。

陸客去年2018年總出境人次是1.49億人次，到日本890萬，到韓國也超過800萬，泰國是1200萬，去年到台灣才269萬，我常跟國台辦也好，文化旅遊部也好，跟他們說，兩岸兄弟明明一家親，才269萬情何以堪，兩岸領導人應該聰明去想，台灣200萬觀光從業人員，影響200萬個家庭，不是等閒的事情。

國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨對兩岸政策受手無策，導致陸客來台人數大幅減少，政府對於自由行、團客縮減都要進一步檢討，會對國內產生重要衝擊，包括業者面臨要出售旅館、遊覽車，經營進入慘況，業者才會特地來跟國民黨團陳情，這事情非常嚴重，衝擊到國內整體的觀光產業。

(中時 )