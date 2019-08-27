工商時報27日與新北市府舉辦「前瞻永續宜居新北」產業論壇，工商時報社長陳國瑋代表所有企業致詞時表示，新北這些年變化快速，新的創生、新的美學，加上新思維城市再造，是最有活力的城市，工商時報也將以財經專業媒體角色，成為政府與企業、民眾的溝通橋梁，一起為永續城市努力。

「前瞻永續‧宜居新北」產業論壇，27日邀請包含宏匯集團黃坤泰總裁、新北市不動產開發商業同業公會理事長劉炳煌及中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿等多名業界代表共同交流分享，期望透過本次活動廣納業界各方意見，共同打造市民有感的永續智能城市，實現市民安居樂業的願景。

市長侯友宜表示，多年來參與新北市的成長及轉變，讓新北市創下許多領先全國的紀錄，更受到國際肯定。

侯友宜說，未來市府不僅會持續推動建設帶動經濟發展，也將會以市民角度思考來解決問題，提供更精準到位的服務，以有效率的行動和智能科技帶動城市經濟繁榮，對外則透過與國際城市交流，讓新北與全球各城市緊密結合創造雙贏，讓新北市成為台灣幸福樞紐和具國際競爭力的宜居城市典範。

(中時 )