花蓮》驚！六十石山望下看竟出現龍捲風

富里六十石山經過白鹿颱風帶來雨水，花朵盛開，農民也加緊採收金針，卻在花海間看見天邊出現一道龍捲風，搭配一旁花叢，形成強烈對比美感。花蓮氣象站前主任陳世嵐表示，應該是龍捲風無誤，實屬難得，應為颱風過後氣候條件剛好才產生的。

26日下午4點多，於海拔9百公尺六十石山上，針農們正埋頭採收金針，忽然烏雲密佈，感覺山雨欲來，霎時發現天邊一條黑線延伸至河床上空，農民趕緊拿手機拍下po上line群組。許多現場遊客也驚奇表示，「一輩子可能就只有這次」。

陳世嵐表示，颱風過後山區水氣充足，加上陽光強烈對流旺盛，在天空形成積狀雲，才產生龍捲風，需要相當條件配合，真的很難得。

關於龍捲風產生一事，許多民眾表達擔憂，害怕住家及聚落遭到席捲。對此富里農會總幹事張素華表示，出現地應為六十石山對面中央山脈腳下河川地，無聚落，且沒有延伸至地面，應當無造成災情。

富里鄉長陳榮聰也提到，產生處是介於台東池上與富里鄉接界處，且較鄰近池上鄉，況且龍捲風並無連結地面，對於農田與聚落理應沒有傷害。

(中時 )