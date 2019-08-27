行政院副院長陳其邁（右）27日在中華電信董事長謝繼茂（左）陪同下出席「AIoT黑客松大賽」開幕活動。（黃世麒攝）

行政院副院長陳其邁今出席「2019中華電信AIoT黑客松大賽」開幕儀式。（王揚傑攝）

行政院副院長陳其邁今（27）日上午出席「2019中華電信AIoT黑客松大賽」開幕儀式，媒體問陳其邁對韓國瑜聲量下滑的看法，陳其邁表示，每年的8、9月到10月，都是颱風或雨汛來的時間，所以真的希望韓市長還是專心市政。陳其邁也表示，選舉就是把事情做好，不是跑到台中或跑到哪裡，弄後援會拉攏地方派系，這對選舉不會加分，就是好好把市政做好，兌現他的競選承諾。

陳其邁受訪時，記者詢問他在總統蔡英文的英文影片中客串陳姓公務員，片中說都在diving，是否在用諷刺韓國瑜？陳其邁說，有一次他碰到一個5歲的小朋友，說他真的很motorcycle，他回說沒有，他是坐車來的，後來回去才恍然大悟，原來小朋友是在笑他。語言是習慣就好、自然就好啦，也不用太在意，最重要的還是國際經貿，一些重大在台灣有投資的，不管是美國商會或其他人，用自己比較熟悉的語言，能夠確切的來表達主張，也許會比較好。語言是一種工具還好啦，這個韓市長也不用太介意，這個事情就已經過了，也就算了，大家不要再講這些事。

記者追問，拍片前知不知道要擔任陳姓公務員？陳其邁說，事前當然不知道，就說要錄一段英文的講話，所以雙語教學很重要。

媒體問陳其邁對韓國瑜聲量下滑的看法，陳其邁表示，每年的8、9月到10月，都是颱風或雨汛來的時間，所以真的希望韓市長還是專心市政，市政做好，大家就會肯定，假如心不在這裡，競選支票沒有兌現，然後整天往外跑，當然市民會覺得不太好，對他也不好也很傷。

陳其邁也表示，選舉就是把事情做好，不是跑到台中或跑到哪裡，弄後援會拉攏地方派系，這對選舉不會加分，就是好好把市政做好，兌現他的競選承諾。選市長的時候，競選承諾沒有辦法兌現，讓人家覺得隨便說說，怎麼說服你講的話是真的？所以應該是要好好的把市政做好，尤其在汛期來臨的時候，這個是高雄市民最起碼的要求。

媒體問陳其邁對原本挺韓的「北漂媽媽」潘金英在臉書倒戈的看法？陳其邁說，覺得韓市長很難面對過去他講過的話，他的競選承諾在哪裡？他今天選市長跟市民有承諾，不能把這些承諾認為是不重要的事情，這樣真的是不好，大家會對政治、對韓市長失望，他應該去回答這個問題。

(中時 )