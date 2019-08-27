台北市長柯文哲接受專訪時提到，總統蔡英文沒有說清楚台灣價值，且執政3年多以來，沒說清楚能源、兩岸、轉型正義等政策。對此，行政院長蘇貞昌今受訪時說，台灣話說「做到流汗，嫌到流涎」，不過蔡政府也虛心接受各界指教，直言蔡這3年勇敢改革，不僅保持主權、台美關係也非常好，今年最大減稅也讓人民有感，強調蔡英文守住台灣各方面並大步向前。

蘇貞昌說，蔡英文就任這3年多來，勇敢改革且努力保持台灣主權，台美關係也非常好，27年來也買到新型戰機；年金的改革已經大法官會議確認合憲，今年最大減稅也讓人民有感，表示蔡英文領導國家，一再守住我們台灣各方面，並且大步向前，希望大家繼續給蔡鼓勵。

此外，蔡英文曾表示過她擔任行政院副院長時購置我駐紐約辦事處大樓，但事後查明確實有誤，蔡也為此道歉。蘇貞昌今替蔡緩頰，表示外交工作很不簡單，在當時的時空要做決定也不簡單，無論如何，這都是在上次民進黨執政時做的，蔡總統記錯也已經有跟大眾及游前院長致歉，這是很務實也很誠懇的態度。

(中時 )