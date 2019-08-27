國民黨總統參選人韓國瑜近日聲勢下滑，國民黨為協助韓國瑜「轉守為攻」，在官方臉書推出「蔡英文亂政回顧系列」，開打網路文宣戰，以每週1集（擊）方式，從1到20共推出20集，昨天推出第3彈「蔡英文執政3年！人民過得更好了？」

國民黨文傳會主委程美華說，韓國瑜近期被綠營、韓黑發動排山倒海的攻擊，而真正該被高規格檢視的是蔡總統及蔡政府施政，反倒被完全忽略，黨中央與韓陣營將大力檢視蔡政府政績，加強文宣戰，讓民眾反思民進黨去年九合一選戰大敗被唾棄之處，是否有改善，若沒有，「只要民怨在，國民黨、韓國瑜就有機會。」

她表示，文傳會已整理出20發砲彈，將以每周1集（擊）方式，在官方臉書陸續推出20集蔡英文亂政回顧系列，以數字搭配蔡政府亂政的事蹟，未來甚至可結合立院黨團作為文宣攻防重點。

國民黨官方臉書繼第1彈「民進黨1黨獨大！染指獨立機關毀憲亂政」、第2彈「經濟表現遜色！成長率平均僅2.4％」，昨天發出第3彈「蔡英文執政3年！人民過得更好了？」。

第3集內容如下：

蔡英文自2016年5月20日就職以來，已經執政3年多了。這3年來，中華民國的發展，沒有更為進步，反而停滯不前。

台灣處在中國大陸與美國之間，一味靠向美國，而不思與大陸搞好關係，對於觀光收入的損失與國際空間的縮小，對於經濟成長的停滯與普羅大眾的感受，民進黨通通無半步。

從一例一休讓百姓怨聲載道，到打假新聞讓人民惶惶不安，以美化經濟數據粉飾經濟停滯現狀，以保護民主自由為名打壓民主自由，這就是現在的執政黨！

文末還重點標注「拚經濟也不行」、「搞政治也亂搞」、「這三年你過更好了嗎？」

據悉，亂政回顧系列其他17彈，還包括無視公投續廢核四、國安五法戕害言論自由、六大勞動政策跳票、七次出訪夾帶爆量私菸、8800億「錢沾」計畫綁樁分、不承認九二共識、雙十國慶擁護中華民國、1 例1休百業蕭條、12年國教課綱倉促上路、13綠委否決慶富案調、14 萬高薪實習生吳音、815大停電、台灣世界競爭力滑落至第16名、邦交國剩17國、不公不義18％年改、2019公投法修惡，以及安排在12月 23日的最後1彈「2020重返執政」，恰是明年1月11日投票前的倒數三週。

程美華說，除了亂政回顧系列之外，其他蔡政府失德敗政的作為，也正規劃其他文宣方式，喚醒國人注意，例如去年很受歡迎的「幹話撲克牌」，目前正規劃推出「酬庸撲克牌」，讓國人更清楚民進黨執政除了酬庸自己人居高位、過好日子，百姓只能過苦日子。

(中時 )