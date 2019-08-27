少女心噴發！北市首創全台將在10月26日舉辦「Hello Kitty主題聯合婚禮」，由人氣卡通明星Hello Kitty和Dear Daniel擔任婚禮嘉賓，市府也邀請新人及親朋好友以「蝴蝶結」為dress code發揮創意裝扮，此外，參加聯合婚禮的新人可獲得Hello Kitty紀念版小家電、結婚證書，還有機會抽中Hello Kitty專機沖繩來回雙人機票，8月27日中午12時起開放報名。

北市府自1973年起舉辦聯合婚禮，深受市民歡迎，近年市府不斷推出多元創意主題，讓參加婚禮的新人與賓客都留下難忘回憶，市府邀請Hello Kitty擔任今年第2場聯合婚禮嘉賓，今現身市府讓現場頓時充滿粉紅浪漫氣氛。

北市民政局長藍世聰打趣說，看到別人結婚有這麼棒的婚禮，都讓他想再結一次婚，在同仁腦力激盪下，決定打造一場首創全台的Hello Kitty主題聯合婚禮，盼吸引更多人參加聯合婚禮，並提高生育率。

民政局人口政策科長張貴華表示，婚禮當天將特別準備紀念版結婚證書及價值2500元的Hello Kitty小家電，期望給在場每一對新人浪漫難忘、獨一無二的驚喜。

她說，現場將抽出一對幸運新人，贈送Hello Kitty專機沖繩來回雙人機票，給予新人滿滿祝福，踏上人生另一段幸福旅程。

民政局指出，第2場聯合婚禮預計10月26日在台北市立大學天母校區體育館登場，即日起開放報名至9月3日止，預計受理100對準新人參加，只要在台北市設籍或就學、就業的準新人都可報名參加，詳情可至民政局台北市聯合婚禮網站（https：／／umarry.gov.taipei／）查詢。

(中時 )