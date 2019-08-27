台灣世界展望會老師志工教導陪伴孩子做功課。（許素惠攝）

開學在即，有家長還在為孩子學費煩惱，台灣世界展望會服務近5萬名兒童，新學期在雲嘉地區預計發放近2700多萬助學金，幫助3595位兒童安心就學，希望大家響應「國內助學行動」、「資助兒童計畫」，每個月1000元定期助學，或每個月2000元定期資助國內兒童。

小六的「小均」父母離異後，和父親及年邁的祖母同住，父親因身體狀況不佳無法從事常態性工作，只能打零工收入不穩定，家中各項開支主要倚靠祖母每月的津貼以及

親友偶而的協助。

小均小四時成為該會長期關懷陪伴的孩子，透過「資助兒童計畫」各項服務工作及助學支持，有助學金與志工課後照顧及陪伴，貼心乖巧的她最大的希望是，未來能有穩定工作，可以好好照顧祖母，讓家人不為三餐煩惱，安心的生活。

如果您想幫助像小均這樣無數在困境中力爭上游的孩子，歡迎透過郵政劃撥響應助學行動及資助國內兒童，郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會（請註明：助學行動或資助國內兒童），或洽愛心捐款專線：05-2310379

(中時 )