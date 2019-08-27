台北市長柯文哲26日接受平面媒體專訪稱，鴻海創辦人郭台銘要選就讓郭選。媒體今（27）日在捷運昆陽站堵訪柯時，問敢不敢在鏡頭前發誓郭選就不選？柯驚問「為什麼要發誓！？」並稱支持郭的理由是，藍綠以及恐懼、仇恨以外還有一個叫做「希望」的選項。

媒體詢問，是否敢在鏡頭前發誓郭選就不選？柯文哲疑惑地說「發誓？為什麼要發誓？」強調基本上沒有「四腳督」的空間，所以對他來講，在藍綠之外有沒有第3個選擇，就這樣而已。

至於支持郭的理由？柯回應，他不希望台灣只有在恐懼跟仇恨的選擇，而是有一個叫「希望」的選項，就這樣，考第1名的條件是第2名比較差嘛，所以在目前2個候選人中，再想想看有沒有第3個可能。

有傳言稱柯會和郭台銘及立委王金平共推立委人選，柯文哲坦言，有時會問他們一些意見，也許問他們說有沒有好的人選可以推薦？因為自己這邊也沒那麼多人，要塞滿34人還真的不容易。

(中時 )