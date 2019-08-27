台北果菜批發市場今（27）日開市，蔬菜平均每公斤42.4元較休市前一（25）日42.24元稍高，菜價仍居高不下。今日包括高麗菜、萵苣菜及地瓜葉等均小幅上漲。農委會農糧署表示，目前蔬菜供應主要是受本月12日起中南部豪雨水傷影響，日前的白鹿颱風則未波及蔬菜產區，預估仍需兩周時間，蔬菜供應才能調節上來。

根據台北農產運公司統計，今日台北市蔬菜到貨量1315噸，進貨量較休市前1218噸略增，菜價平均每公斤42.4元，因逢休市後承銷需求持穩，各菜種行情跌多漲少。今日批發菜價對比休市前，高麗菜休市前17.8元，今19.9元，漲幅11.6％；萵苣菜休市前57.2元，今59.7元，漲幅4.3％；地瓜葉休市前55.2元，今56.7元，漲幅亦有2.7％。

農糧署作物生產組組長徐煇妃表示，日前白鹿颱風主要對東部造成災損，高屏地區亦有部分受損，但對主要蔬菜產區影響不大，目前蔬菜供應主要是受之前豪雨水傷影響；但現在天氣轉晴，短期葉菜類約復耕兩周左右應可恢復穩定供應，夏季高麗菜主要來自高冷地區，不受水傷，供應也算平穩。

針對今日零售市場已出現3斤100元、尚稱平價的高麗菜，徐煇妃說，零售高麗菜一斤3、40元算正常，業者亦可能因應汛期調節釋出倉儲，但農糧署本身則尚未釋出滾動式倉儲蔬菜。

(中時 )