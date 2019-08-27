月底到了，發現口袋空空，不知道怎麼過活的時候，要怎麼辦？Dcard就有女大生分享短期內控制開銷的省錢撇步！揭露一星期內只要花350元餐費，網友驚嘆，「這樣身體會壞」！

該名女大生分享，由於是自己繳學費，生活費也是自己賺，所以一直非常節儉。一週的食材有，一盒蛋：37元；罐頭：100元；麵條：24元；空心菜：20～31元；一盒肉：40元；一顆洋蔥：15元；一盒豆腐：12元。算下來50+100+37+24+30+40+40+15+12=348！

女大生表示。蛋白質比較有體力，所以早上都會吃1至2顆水煮蛋，罐頭可以吃一個禮拜，搭配飯麵。通常會趁假日或是早上的時候，超市都有特價，趁那個時候買，肉和菜都有不錯的折扣，一盒肉會分裝成三份肉，再冰冷凍。當然，如果能去菜市場，能夠買得更便宜。

網友紛紛驚嘆她過人的毅力控制飲食開銷，但原PO也直接地說，「只是單純分享很窮很窮時期的吃法，當窮到存款剩10幾元，多餓你都不敢多花一毛錢，不過這個吃法真的不建議長期吃，只是分享給急省錢的人。」

(中時電子報)