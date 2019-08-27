針對台北市長柯文哲接受媒體專訪時指稱，「國民黨主席吳敦義師心自用，把一盤好棋搞到無解」，國民黨今(27)日發布新聞稿，反嗆柯文哲不應該對於自己不清楚或不懂的事情，任意評論指點；身為首都市長，應該多關心市政建設發展與市民生計。誠如有人曾經提醒柯市長閉嘴，柯文哲已經擔任市長4年9個月之久，應該要好好地回頭反省自己的政績，閉嘴管好市政，才是首要之務。

國民黨也強調，吳敦義主席唯一信念是透過公平、公正、公開的初選機制，選出最能獲勝的總統參選人，全黨團結一致，贏得2020大選勝利，重返執政，撥亂反正；並且拿下60席的立委席次。

國民黨再次提醒柯文哲市長，請正視「大巨蛋已成為都市景觀之瘤」的問題，以及關心一下台北市觀光產業已持續萎縮成觀光「慘業」，不要每天忙著上節目接受專訪、沉迷於堵訪數麥克風的「樂趣」中，說三道四，必須好好地思考自己擔任首都市長應該要有的責任，認真努力地替台北市民謀福利。

(中時 )