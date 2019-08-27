一名家住八德的李姓男子26日深夜持刀到龍潭陸軍航特部特戰指揮部武漢營區，意圖擅闖營區，並對著衛哨士兵們揚言要奪槍，當場遭陳姓哨長及值星官協力制伏，並通報警方後帶回處理，訊後依強盜未遂送辦。

擁有大貨車駕駛執照的李男近日失業在家，疑似是因經濟壓力大、貸款無力繳納，26日晚間獨自暢飲高粱後，搭車前往龍潭陸軍航特部特戰指揮部武漢營區，並尾隨收假人員後方，意圖持刀搶槍。

李男拿出預藏的水果刀並撥打110預告將奪槍，還向衛哨士兵們大喊自己準備搶槍，衛哨士兵們趁李男還未有動作時，趕緊上前將李男壓制，並通報警方帶回處理。因李男醉態明顯，「茫」到東倒西歪呼言亂語，稱自己近日因失業心情不佳，出此下策希望能夠吃牢飯。

航特部肯定此次門口衛哨兵善盡職責，緊急應變處置得宜，有效防範營區安全危安事件，航特部將予以公開表揚議獎；另將援引為例，持恆加強營區門禁管制與衛哨執勤應變能力訓練，確保營區整體安全。

陸軍航特部特戰指揮部武漢營區為我國陸軍戰力最強的部隊，成員受過嚴格跳傘，叢林戰鬥，與各種特種戰技，尤其擅長搏擊與散打。李男持刀前往特戰部隊搶槍，輕易便被迅速被制伏，李男訊後依強盜未遂移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )