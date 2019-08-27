百年名校台南市長榮中學日前暴發財務危機，台南市議員許又仁與台灣土地正義行動聯盟理事長陳致曉27日揭發，指長中在歸仁購買50筆農牧用地，總金額高達1億3000萬元，卻沒登記在校方名下，而是登記在該校庶務組長兵安利名下，還預告將登記給前董事長陳宗彥，除質疑此舉是否合法外，也批評人謀不臧。對此，陳宗彥不願回應；長中回應說，土地是30年前買的，目前已全部設定抵押給學校。

許又仁指出，目前長中教師會與代理董事長、代理校長協商後，就薪資問題的解決已有初步共識，希望長榮中學校方能秉持承諾，逐步解決長榮教職員工薪資問題。許又仁強調，他擔任國中教師30年，做為教育界的一分子，就是希望台南市的教育品質能夠不斷提升，教職員工的待遇能夠有合理的保障，擔任台南市教育產業工會理事長任內，也協助處理不少私校問題，如同長中教師會先前聲明所說的，目前長中的困境不在於少子化，而在於管理不當，舉行記者會就是要凸顯這個問題。

陳致曉表示，經協助檢視長中的財務報表，發現該校在台南市歸仁區大潭段734地號購買50筆農牧用地，金額高達新台幣1億3000萬元，但並未登記在長中名下，而是登記在庶務組長兵安利的名下，還預告登記給董事長陳宗彥；同時，長中也僅就其中40筆農地設定抵押給學校，連會計師也提出建議，該50筆土地所有權應移轉回學校，不然應該考慮出售的規畫。長中如此做是否合乎法律規定？

許又仁認為，長中董事會為何長期將1億3000萬元的學校資金投資於農地上，這是不是因人謀不臧導致的管理失當？有沒有涉及土地炒作？呼籲教育部及台南市政府教育局私校諮詢委員會都應召開會議，全面檢視長榮中學財務狀況，將該解決的問題抓出來；如有涉及土地炒作，應移送檢調單位偵辦，如此才能讓長中的校務經營回歸正軌，也能真正保障學生受教權益及教職員工的工作權益，讓長中百年的優質傳統可以永續。

(中時 )