交通部公路總局建置的「機車危險感知教育平台」4月15日上線，希望提升機車騎士對於環境危險因子認知，加強防禦駕駛觀念，公路總局近日再將系統優化，並規劃自9月1日起，擴大提供民眾於預約機車駕照考驗時，先至教育平台體驗機車危險感知情境。

公路總局表示，目前機車危險感知教育平台之危險感知情境體驗影片共30支，共計涵括11種危險感知情境型態，例如視野死角、彎道、道路施工、注意內輪差等。

公總指出，有鑒於危險感知情境認知，對於準備報考機車駕照的民眾相當重要，故規劃自9月1日起擴大系統連結運用，當民眾至監理服務網進行登記預約機車考照報名時，將由系統提供體驗1支30秒情境影片（包含1支30秒練習影片），詳細說明危險感知思維。

公路總局強調，整個體驗過程並不會花費太多時間，體驗測試結果也不影響民眾機車考照預約登記，這個措施主要是要讓民眾於報考機車考驗前，透過教育平台所建置的危險情境影片觀看及解析說明，更瞭未來騎乘機車上路後所可能遇到的情境，以及必須建立的風險意識觀念，除確保自己本身的騎乘安全外，也可避免發生人車事故造成傷亡。

(中時 )