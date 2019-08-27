台北市長柯文哲26日接受平面媒體專訪質疑，高雄市長韓國瑜治國信心哪裡來？他想了就害怕。柯今（27）日受訪時火力全開，再嗆韓是Unreliable（靠不住），強調國政不是開玩笑，如果要搞笑做新聞，找如花一樣有很多新聞。

韓國瑜日前總稱柯文哲一定會選2020總統，但柯文哲則淡淡地說，韓猜錯機會很大，這個算太多，韓一開始想他出來選，韓比較有機會獲勝，結果想太多，其實他在想的不只是有選舉，是在想台灣整體的布局，韓這次猜錯了。

至於柯昨說韓當選很可怕？柯文哲強調，國政的東西不是開玩笑，還是有一定的困難度和準備，「人家說reliability（可靠性），這是Unreliable（靠不住）！」

另外，韓稱在台北搭計程車，司機說大家都在看高雄、沒在看台北，柯則不甘示弱，反譏韓「問題是市政也不是在做新聞而已啊，你要搞笑的話找個如花什麼的，一樣有很多新聞！」

媒體追問，韓國瑜疊公文也是在搞笑嗎？柯說，台北市都電子公文，公文送太多紙本會被他罵，他們都在e化公文，都有算百分比。

(中時 )